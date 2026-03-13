Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fitch conferma rating 'BBB+' sull'Italia, outlook stabile

AA

WASHINGTON, MAR 13 - Fitch conferma il rating 'BBB+' sull'Italia, già assegnato il 19 settembre 2025, con outlook 'stabile'. Il giudizio, informa una nota, è sostenuto da un'ampia economia, diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici in termini di stabilità istituzionale e finanziaria per "l'appartenenza all'Ue ed Eurozona". Il rating è "supportato da elevati livelli di ricchezza e indicatori di governance comparativamente solidi". Punti di forza "controbilanciati" dal "debito pubblico molto elevato e da prospettive di crescita a medio termine limitate", fattori che vincolano flessibilità fiscale e capacità di ridurre il debito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario