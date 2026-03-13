Fitch conferma rating 'BBB+' sull'Italia, outlook stabile

WASHINGTON, MAR 13 - Fitch conferma il rating 'BBB+' sull'Italia, già assegnato il 19 settembre 2025, con outlook 'stabile'. Il giudizio, informa una nota, è sostenuto da un'ampia economia, diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici in termini di stabilità istituzionale e finanziaria per "l'appartenenza all'Ue ed Eurozona". Il rating è "supportato da elevati livelli di ricchezza e indicatori di governance comparativamente solidi". Punti di forza "controbilanciati" dal "debito pubblico molto elevato e da prospettive di crescita a medio termine limitate", fattori che vincolano flessibilità fiscale e capacità di ridurre il debito.