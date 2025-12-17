Giornale di Brescia
Fitch avverte Euroclear di possibile declassamento per gli asset russi

AA

MOSCA, 17 DIC - L'agenzia Fitch ha avvertito Euroclear di un possibile declassamento del suo attuale rating AA a causa dei piani della Ue di utilizzare i capitali congelati della Banca centrale russa per un prestito di riparazione all'Ucraina. Sul suo sito, l'agenzia spiega che la mossa riflette i timori di "rischi di liquidità e legali potenzialmente aumentati" se i piani di utilizzare i fondi russi depositati presso Euroclear a favore dell'Ucraina procederanno.

