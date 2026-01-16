Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli

AA

PADOVA, 16 GEN - Verrà eseguita martedì nel laboratorio dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Padova l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa da casa la sera dell'Epifania e ritrovata ieri pomeriggio a Teolo, nel Padovano, impiccata a un albero. A disporre gli accertamenti, il sostituto procuratore Martina Varagnolo, che è titolare dell'indagine sulla morte della giovane. A quanto si apprende da fonti investigative, risulta al momento molto improbabile l'ipotesi che la morte della 22enne abbia avuto origini diverse dal suicidio. L'autopsia sarà necessaria per escludere altre cause del decesso. Solo successivamente il corpo verrà restituito alla famiglia che potrà quindi fissare la data delle esequie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PADOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario