Fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli

PADOVA, 16 GEN - Verrà eseguita martedì nel laboratorio dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Padova l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa da casa la sera dell'Epifania e ritrovata ieri pomeriggio a Teolo, nel Padovano, impiccata a un albero. A disporre gli accertamenti, il sostituto procuratore Martina Varagnolo, che è titolare dell'indagine sulla morte della giovane. A quanto si apprende da fonti investigative, risulta al momento molto improbabile l'ipotesi che la morte della 22enne abbia avuto origini diverse dal suicidio. L'autopsia sarà necessaria per escludere altre cause del decesso. Solo successivamente il corpo verrà restituito alla famiglia che potrà quindi fissare la data delle esequie.