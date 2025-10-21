Fissata autopsia giovane ucciso a Perugia, c'è un indagato

PERUGIA, 21 OTT - C'è un indagato per omicidio nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia dopo che Hekuran Cumani, ventitreenne di Fabriano, è stato colpito e ucciso con una coltellata in un parcheggio del capoluogo umbro. Secondo quanto risulta all'ANSA il suo nome compare nell'avviso con il quale è stata fissata per mercoledì l'autopsia del giovane. Un atto che permetterà all'indagato di nominare un consulente o compiere altre attività a sua garanzia. Negli ultimi giorni la squadra mobile di Perugia ha compiuto un'intensa attività d'indagine. Sentendo testimoni e compiendo perquisizioni domiciliari. Ascoltato dagli inquirenti più volte anche il fratello di Cumani che era con lui e rimasto ferito nella stessa occasione. I due venerdì sera hanno raggiunto Perugia con alcuni amici trascorrendo la serata in una discoteca della zona universitaria. Nel locale c'era quindi stato un inizio di lite con un gruppo di giovani residenti nella periferia perugina. Quindi la rissa e la coltellata fatale. Dall'autopsia gli inquirenti sperano di avere indicazioni utili per ricostruire la dinamica dell'omicidio e per accertare le responsabilità.