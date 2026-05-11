Firmato contratto Istruzione per i dirigenti, aumenti del 6%

ROMA, 11 MAG - E' stato firmato il contratto istruzione 2022-2024 che riguarda circa 8mila dirigenti. Gli aumenti ammontano al 5,78%, a cui si aggiunge uno 0,22% derivante da ulteriori risorse ordinarie, per un totale del 6%. "Si tratta di un risultato importante frutto della scelta del tavolo negoziale di procedere rapidamente alla definizione della parte economica e di alcuni istituti normativi per non ritardare l'applicazione dei miglioramenti ottenuti e rendere così possibile l'avvio del negoziato relativo al triennio 2025/2027", sottolinea la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola. "La sottoscrizione del contratto non esaurisce le questioni ancora aperte. I dirigenti scolastici non possono essere ridotti a semplici gestori di adempimenti burocratici. Sono figure centrali della comunità educante, chiamate a svolgere una funzione educativa, organizzativa e di guida delle istituzioni scolastiche. Per questo continuerà l'impegno della UIL Scuola affinché venga raggiunto il 100% dei posti disponibili a favore della mobilità interregionale, vengano pienamente valorizzate le responsabilità della dirigenza scolastica, semplificati gli adempimenti amministrativi e rafforzata l'autonomia delle scuole", afferma il segretario Uil Scuola Giuseppe D'Aprile.