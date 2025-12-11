Firmata convenzione tra Lega Navale Italiana e Agenzia per il fiume Po

ROMA, 11 DIC - L'Agenzia interregionale per il Po (Aipo) e Lega navale italiana (Lni) hanno siglato a Parma una convenzione per avviare progetti culturali, sociali, sportivi e di protezione ambientale congiunti lungo tutto il bacino del maggior fiume italiano con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e la salvaguardia degli ambienti fluviali, favorendo la collaborazione tra le strutture periferiche della Lega navale operanti lungo il Po e le sedi territoriali dell'Aipo. Al centro dell'accordo - informa una nota -, vi è l'organizzazione congiunta, nel prossimo triennio, di attività di formazione nautica inerenti la navigazione fluviale e le tecniche di sicurezza, di iniziative didattiche presso le scuole, di corsi sportivi nautici, con particolare attenzione al coinvolgimento di persone con disabilità o provenienti da contesti di disagio socio-economico e di progetti di monitoraggio e di raccolta di dati sulla flora e la fauna del bacino del Po. "La Lni opera non solo in mare e lungo le coste ma è presente con 34 strutture periferiche sui principali laghi e fiumi italiani e, dal 2023, svolge attività istituzionali sul Po con la Delegazione di Piacenza-Parma - afferma il direttore generale della Lni, Marco Predieri -. Grazie all'accordo con l'Aipo potremmo sviluppare nuove progettualità condivise e dare ancora maggiore impulso alle attività lungo tutto il bacino idrografico, dove siamo già presenti con la già citata Delegazione di Piacenza-Parma, con le Sezioni di Torino, Mantova, Cremona e Ferrara e con il Centro Nautico Nazionale sul Lago delle Nazioni. Per il Direttore Aipo, Gianluca Zanichelli, tale accordo "rafforza e arricchisce di nuove opportunità l'impegno dell'Agenzia nell'ambito della navigazione fluviale. E' importante promuovere le attività nautiche turistiche, sportive, ricreative in un'ottica di sostenibilità e piacevole fruizione di ambienti naturali di grande pregio, nonché favorire una sempre maggiore sicurezza di chi le pratica. La valorizzazione del Po e dei suoi affluenti è uno degli obiettivi dell'Agenzia, che soprattutto negli ultimi anni si occupa, oltre che di sicurezza idraulica, anche di navigabilità interna, rinaturazione e ciclabilità, in particolare come ente attuatore della ciclovia Vento (Venezia-Torino)".