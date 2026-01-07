Fiori e tanti giovani ai funerali di Achille, 'ti vogliamo bene'

MILANO, 07 GEN - Si riempie la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano dove si svolgono i funerali del sedicenne Achille Barosi, una delle vittime della strage di capodanno a Crans-Montana. Sul sagrato sono state posizionate due corone di fiori degli amici, una dei compagni di via Settembrini e un'altra con scritto 'ti vogliamo bene' e la firma. Nella Chiesa stanno arrivando tantissimi giovani, molti ancora con le cartelle e gli zaini della scuola. Quella che frequentava Achille, il liceo artistico Orsoline San Carlo, è molto vicina alla Basilica dove si tengono i funerali. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano che terrà un picchetto d'onore. Sono arrivati, in rappresentanza delle istituzioni, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo. Presente anche l'ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano. La Chiesa, a pochi minuti dall'inizio delle esequie, è già piena di persone, tutte raccolte in un profondo silenzio. Ai piedi dell'altare sono stati posizionati dei fiori rossi e bianchi. Dietro, invece, i gonfaloni delle istituzioni. Il feretro è arrivato nella Chiesa preceduto da alcuni ragazzi.