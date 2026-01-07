Giornale di Brescia
Fiori e palloncini ai funerali di Chiara, la 16enne morta a Crans

MILANO, 07 GEN - A meno di un'ora dal funerale di Chiara Costanzo, la 16enne milanese morta nella strage di Crans-Montana, è già quasi piena la basilica di Santa Maria delle Grazie dove si celebrerà l'ultimo saluto. Tra i banchi i compagni di classe, gli amici, le amiche della ginnastica acrobatica con la tuta bianca, molti hanno portato con sé una rosa, bianca o rossa, e palloncini bianchi, per salutare l'amica. All'ingresso della basilica, tra le corone e mazzi di rose e fiori bianchi, ci sono due foto di Chiara dove sorride sullo sfondo di un cielo azzurro e di un tramonto. La camera ardente è stata allestita nel vicino Collegio San Carlo, che la 16enne aveva frequentato prima dell'Istituto Moreschi. In contemporanea al funerale di Chiara, nella vicina basilica di Sant'Ambrosio sta invece per iniziare la cerimonia di Achille Barosi, anche lui morto nel rogo di Capodanno in Svizzera.

