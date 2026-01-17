Giornale di Brescia
Fiorentina, morto il presidente Rocco Commisso

FIRENZE, 17 GEN - E' morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L'annuncio sul sito della società viola. "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B.Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa".

FIRENZE

