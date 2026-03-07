Giornale di Brescia
Fino a domani probabili acquazzoni, soprattutto al Centro-Sud

ROMA, 07 MAR - Piogge che portano con sé la sabbia del deserto previste oggi e domani soprattutto al Centro-Sud, causate da un vortice attivo fra Penisola Iberica e il Nord Africa. Il nostro Paese costituisce così un'ecczione in un Europa dominata dall'alta pressione. Il vortice sul Mediterraneo "sta richiamando un intenso flusso di correnti direttamente dal Sahara verso l'Italia e il cuore del vecchio continente", osserva Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. I venti d'alta quota, si legge nella nota, stanno spingendo "masse d'aria miti e cariche di umidità" e "soprattutto cariche di 'sabbia' del deserto". Non si tratta di sabbia, precisa Tedici, ma di silt (o limo), costituito da particelle molto più fini e leggere dei granelli di sabbia. "Questa polvere impalpabile non solo è capace di offuscare i cieli donando loro un aspetto giallognolo e lattiginoso" ma, prosegue, aggrega il vapore acqueo e favorisce la formazione delle gocce di pioggia. Le piogge di questo fine settimana, dal "carattere occasionale e irregolare", sono perciò il risultato della presenza del silt, combinata con il vortice nordafricano e il calore accumulato negli ultimi giorni. Sabato le piogge saranno più probabili su Sardegna, Sicilia (in modo isolato), Calabria, Basilicata e localmente in Puglia. Domenica, invece, sono previste su buona parte del Centro-Sud e in Liguria, con improvvisi acquazzoni pomeridiani. Nel dettaglio Sabato 7: al Nord in prevalenza soleggiato e molto mite, salvo foschie notturne in Val Padana; al Centro nubi sparse e addensamenti pomeridiani sui rilievi, piovaschi tra Toscana e Lazio; al Sud instabile con piogge occasionali e rovesci più probabili su Sardegna, Calabria, Basilicata, localmente in Puglia e in forma isolata in Sicilia. Domenica 8; al Nord nubi in aumento al Nord-Ovest, con possibili acquazzoni sulla Liguria; al Centro instabilità in aumento nelle ore pomeridiane, con acquazzoni primaverili su rilievi e zone interne; al Sud ancora variabilità, acquazzoni sparsi in attenuazione serale. Lunedì 9; al Nord variabile con qualche rovescio al Nord-Ovest; al Centro instabilità in rapido aumento con acquazzoni primaverili sui rilievi e nelle zone interne; al Sud ancora variabilità con acquazzoni sparsi.

ROMA

