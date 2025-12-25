Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Finiscono con l'auto fuori strada, muore un 18enne, feriti due coetanei

AA

SAN FERDINANDO DI PUGLIA, 25 DIC - È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle cinque del mattino di oggi a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. La vittima, un 18enne, si chiamava Giuseppe Di Stasi. I feriti sono suoi coetanei e sono ricoverati nel policlinico di Foggia: si tratta di una ragazza e un ragazzo che hanno rispettivamente riportato un trauma facciale e politraumi toraco-addominali. I tre, originari di San Ferdinando di Puglia, stavano rientrando da Orta Nova (Foggia) dove avrebbero trascorso la vigilia di Natale. Per cause da stabilire, la loro auto sarebbe uscita fuori strada senza lasciare scampo alla vittima: le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 sono risultate vane. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine. "Siamo addolorati per quanto accaduto: la nostra comunità vive un Natale di sofferenza", commenta il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane vittima. "In occasione del prossimo consiglio comunale - annuncia il primo cittadino- rispetteremo un minuto di silenzio per commemorare il nostro concittadino che ci ha lasciato in modo così improvviso".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario