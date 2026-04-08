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Finisce la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto

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VARESE, 08 APR - È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. Alla guida di una Fiat 500 risultata rubata al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende, ha cercato di eludere i controlli dei militari, che lo hanno bloccato e condotto in carcere su disposizione della Procura di Varese.

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