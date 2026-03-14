Finisce in un canale mentre fa motocross e muore nel Fiorentino

VINCI (FIRENZE), 14 MAR - Dopo quattro ore di ricerche è stato ritrovato, ormai col buio, il cadavere dello sportivo 58enne che venerdì pomeriggio era finito in un canale mentre stava facendo motocross a Vitolini, una località tra le campagne di Vinci (Firenze). Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e il carro Saf con personale per soccorso fluviale. E' stato allertato anche l'elicottero Drago che ha sorvolato l'area. Da quanto appreso il corpo dell'uomo sarebbe stato portato dalla corrente lungo un tubo che collega il canale al rio di Sant'Ansano, ed è stato ritrovato nel punto dove lo stesso rio sfocia in Arno. Accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per cercarlo è stato deviato il corso d'acqua con l'utilizzo di un escavatore per abbassare il livello e permettere di esplorare meglio l'alveo.