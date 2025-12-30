Giornale di Brescia
Fine vita: Senato pronto a riprendere esame del ddl, approfondimento su sentenza

ROMA, 30 DIC - La commissione Affari sociali del Senato è pronta a riprendere i lavori sul ddl in materia di fine vita al rientro dalla pausa natalizia. È quanto sottolineano diverse fonti di maggioranza che seguono il dossier. Già dal 7 gennaio si potrà procedere a una convocazione delle commissioni riunite Affari sociali e Giustizia, dove potrà riprendere l'esame del testo interrotto dalla sessione di bilancio. Alla luce dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale sulla legge toscana - evidenziano le stesse fonti - è in atto una fase di studio e di approfondimento che potrebbe portare anche a una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Argomenti
Fine vitaROMA

