Fine vita: autodenuncia di Cappato e altri per il caso Oppelli

TRIESTE, 26 MAR - Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla, è morta otto mesi fa in Svizzera, dove era andata per ricorrere al suicidio assistito dopo che per tre volte il suo caso era stato negato dalle autorità sanitarie. Oggi Marco Cappato e altre persone che l'hanno aiutata nel viaggio e nella battaglia giudiziaria per il riconoscimento dei requisiti per il suicidio assistito in Italia, si sono autodenunciati alla questura di Trieste. Sono Felicetta Maltese, Matteo D'Angelo e Claudio Stellari. L'avvocato Filomena Gallo ritiene che "sussistessero tutti i requisiti" perché Martina potesse attuare il suicidio assistito in Italia, "mentre Asugi, l'azienda sanitaria giuliana, ben tre volte ha espresso un diniego" in tal senso. Martina Oppelli, ha ricordato l'avvocata, "è stata costretta, per poter porre fine alle proprie sofferenze, a raggiungere la Svizzera, ma nelle sue condizioni da sola non lo poteva fare. E allora, è stata aiutata dalla associazione Soccorso Civile". La legale ha ricordato che Oppelli "prima di partire aveva depositato un esposto alla Procura della Repubblica nei confronti di Asugi, per omissione d'atto d'ufficio e per il reato di tortura. La Procura ha inteso archiviare il procedimento". Dunque, "oggi chiediamo di accertare se Martina Oppelli avesse i requisiti per procedere alla morte assistita in Italia, legalmente, secondo la sentenza Cappato della Corte costituzionale, oppure no. Perché, se emergerà dalle indagini che i soggetti autodenunciatisi oggi, hanno aiutato una persona con tutti i requisiti - e che quindi si sarebbe potuto procedere in Italia - chi ha emesso quel diniego dovrà assumersi le proprie responsabilità. Se nel corso delle indagini, invece - ha concluso l'avvocata - la magistratura rinvenisse i margini per procedere nei confronti dei disobbedienti civili, inizierà un processo a cui siamo pronti a far fronte, a rispondere in tutte le sedi".