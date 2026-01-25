Fine di un'era in Giappone, la Cina si riprende gli ultimi due panda

TOKYO, 25 GEN - Commozione e turbamento per migliaia di giapponesi allo zoo di Ueno, a nord di Tokyo, dopo aver salutato per l'ultima volta Xiao Xiao e Lei Lei, gli ultimi due panda giganti presenti nel Paese, prima del loro rientro in Cina previsto per martedì. L'evento ha segnato la fine di un'era, spiegano i media locali: per la prima volta dal 1972, quando Pechino donò una coppia di esemplari al Giappone in occasione della normalizzazione dei rapporti diplomatici, il Sol Levante resterà senza questi iconici animali. L'accesso all'ultimo giorno di visita allo Ueno Zoological Gardens era limitato a 4.400 persone, selezionate tramite lotteria tra oltre 108.000 richieste - quasi 25 volte i posti disponibili. Nonostante ciò, molti visitatori si sono comunque recati allo zoo nella speranza di un ultimo saluto. Nati nel 2021 da una coppia di animali in prestito per programmi di ricerca sulla riproduzione, i due cuccioli - di proprietà cinese secondo gli accordi internazionali - lasceranno il Giappone mentre le relazioni bilaterali sono contraddistinte da nuove tensioni. A complicare le prospettive di un nuovo "prestito dei panda" sarebbero state le recenti dichiarazioni del primo ministro Sanae Takaichi sulla possibile difesa di Taiwan in caso di attacco cinese, che hanno irritato Pechino. Da decenni, infatti, la Cina utilizza il panda come strumento di diplomazia culturale - la cosiddetta "panda diplomacy" - legando la sua presenza all'andamento dei rapporti politici. Non si tratta di un evento esclusivamente simbolico: i panda hanno rappresentato per oltre mezzo secolo un motore turistico ed economico, trainando vendite di merchandising e affluenza record negli zoo. La partenza di Xiao Xiao e Lei Lei segue quelle di altri quattro esemplari dello Adventure World di Wakayama, a ovest di Tokyo - già rientrati a giugno. I due gemelli saranno trasferiti in una struttura nella provincia del Sichuan, dove saranno esposti al pubblico al termine della quarantena.