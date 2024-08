Fincantieri, Mazzotta nominato presidente del CdA

Un'immagine di Biagio Mazzotta, Ragioniere Generale dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'iscrizione nell'ordine del giorno del Cdm, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro (Riccardo Barbieri), al posto di Alessandro Rivera, Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Lo fa sapere il Dicastero in una nota. Il ministro Giancarlo Giorgetti - si aggiunge - ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza. ANSA/ www.mef.gov.it/ +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++