Fincantieri e Leonardo costruiranno pattugliatore per la Marina

TRIESTE, 05 AGO - Orizzonte Sistemi Navali (Osn), la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo, con quote rispettivamente del 51% e del 49%, costruirà per la Marina Militare italiana il quarto pattugliatore di nuova generazione con relativo supporto logistico. L'operazione rientra nell'ambito del programma Opv (Offshore Patrol Vessel) e il suo valore complessivo è di 236 milioni di euro. La Marina Militare ha infatti esercitato l'opzione relativa comunicandolo a Osn che presto lo notificherà a Fincantieri e Leonardo - che avranno rispettivamente un valore di 163 e 70 milioni di euro - concludendo anche i contratti di sub-fornitura. Quella con Fincantieri è un'operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza. Il programma Opv della Marina Militare italiana mira a garantire adeguate capacità di presenza e sorveglianza, vigilanza marittima, controllo del traffico mercantile, protezione delle linee di comunicazione e della zona economica esclusiva, oltre a tutela dalle minacce derivanti da inquinamento marino, come lo sversamento di liquidi tossici. I pattugliatori di questa generazione sono lunghi 95 metri, hanno un dislocamento di 2.300 tonnellate e possono ospitare a bordo 97 membri di equipaggio, saranno costruiti nel Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri e avranno nuove soluzioni tecnologiche, standard di eccellenza per automazione e manovrabilità, adatti a operare in vari scenari tattici e atmosferici. OSN sottolinea che saranno dotati di cockpit navale, un sistema sviluppato per i Pattugliatori Polivalenti d'Altura (PPA) della Marina Militare: una postazione che permette di condurre la nave e le operazioni aereonavali con soli due operatori, pilota e copilota. Una postazione allestita nella plancia comando.