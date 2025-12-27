Giornale di Brescia
Finanziavano Hamas, tra arrestati presidente dei Palestinesi in Italia

ROMA, 27 DIC - C'è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia tra gli arresti nell'operazione di polizia e guardia di finanza nei confronti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas. Gli investigatori definiscono Mohammad Hannoun 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas' e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas'.

