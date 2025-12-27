Finanziavano Hamas, perquisita sede associazione Cupola d'oro a Milano

MILANO, 27 DIC - Polizia e Guardia di Finanza stanno perquisendo la sede milanese dell'associazione cupola d'oro, coinvolta coinvolta nell'operazione che ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver finanziato Hamas. Sull'edificio in via Venini - fra viale Monza e la stazione centrale - un'insegna in lingua araba e italiana segnala la presenza della "Associazione benefica di solidarietà con il popolo Palestinese". Fra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Genova figura anche, con l'accusa di concorso esterno con Hamas, Khalid Abu Deiah, legale rappresentante dell'associazione.