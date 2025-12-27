Finanziavano Hamas, arresto a Firenze di cellula dell'organizzazione

FIRENZE, 27 DIC - Uno degli arresti nell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas è stato fatto dai Gico e polizia di Stato a Firenze, in un appartamento di via del Campuccio, nell'Oltrarno, in un edificio che è un ex convento. Si chiama Raed Al Sahalat ed è ritenuto membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica. Dal maggio 2023 è componente del board of directors della European Palestinians Conference, al cui interno opera in stretto contatto con Majed Al Zeer. Lo specificano Gico della Guardia di Finanza a Polizia. L'uomo è stato portato nel carcere di Sollicciano. Raed Al Salahat, spiegano gli inquirenti, è componente della cellula italiana di Hamas, dipendente della Associazione Benefica di Solidarietà col Popolo palestinese, con sede a Genova, dal luglio 2011 al settembre 2019 e, di nuovo, a partire dal luglio 2024, referente per Firenze e la Toscana. Al Salahat è fra gli arrestati intercettati mentre esprimevano apprezzamento su attentati terroristici. Gli altri, arrestati in altre città italiane, sono Mohamed Hannoun, Abou Falastine, Jaber Albustanji Riyad Abdelrahim. Tali espressioni di approvazione per gli attentati, commentano gli investigatori di Gico e polizia di Stato, sono "sintomatiche della loro adesione soggettiva all'organizzazione terroristica e, in particolare, alle modalità terroristiche di azione di Hamas".