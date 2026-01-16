Giornale di Brescia
Finanziamenti ad Hamas, presidio davanti al tribunale di Genova

Presidio davanti al tribunale di Genova per Mohammad Hannoun e gli altri sei arrestati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas in occasione dell'udienza davanti ai giudici del Riesame per chiedere la scarcerazione. Alla manifestazione partecipa anche il figlio di Hannoun, Mahmoud, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma ammette di non sentire il padre dal suo trasferimento nel carcere di massima sicurezza di Terni.

