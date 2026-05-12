Finale Coppa Italia e Internazionali di tennis, attesi 60mila spettatori

ROMA, 12 MAG - Sono oltre 60mila gli spettatori attesi domani per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter all'Olimpico e gli Internazionali di tennis al Foro Italico. Il piano di sicurezza è stato messo a punto oggi durante un Tavolo tecnico presieduto dal questore Roberto Massucci. Ci saranno percorsi di afflusso dedicati, con aree destinate alla sosta dei veicoli delle due tifoserie, controlli anche alle barriere autostradali e navette Atac dirette allo stadio. Previsto l'arrivo di oltre 70 bus turistici da tutte le province d'Italia con supporter dell'Inter. Nel corso del Tavolo tecnico è stato anche illustrato il progetto sperimentale, che sarà testato in occasione del match di domani, ispirato a una politica di "ticketing paper free". Attraverso la sinergia tra Lega calcio di serie A e Sport e Salute, il personale addetto ai servizi di stewarding sarà dotato di 120 palmari di nuova generazione, in grado di garantire la lettura ottica di biglietti, che dovranno essere esibiti esclusivamente in modalità elettronica. Una procedura 'green' che eviterà la stampa cartacea dei tagliandi.