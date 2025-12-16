Filosofia ai militari sarà in un percorso di Scienze strategiche

BOLOGNA, 16 DIC - Un nuovo percorso curricolare ad indirizzo filosofico, nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, destinato agli allievi ufficiali dell'Accademia di Modena. Il nuovo percorso sarà introdotto, insieme ad un altro, a indirizzo gestionale, dopo che il consiglio del corso di laurea ha approvato la modifica dell'ordinamento didattico del corso per l'anno accademico 2026-2027, a beneficio dei frequentatori dell'Istituto militare. Di fatto, è la proposta che sostituisce il corso di filosofia rifiutato dall'Università di Bologna, che ha provocato polemiche.