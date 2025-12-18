Filmava le figlie della convivente di nascosto, arrestato

TRIESTE, 18 DIC - Filmava le figlie della convivente, anche minorenni, attraverso microtelecamere nascoste in casa, durante momenti di vita quotidiana, e acquisiva filmati dalle videocamere di case altrui che lui stesso aveva installato. Per questa ragione un installatore di sistemi di sicurezza è stato arrestato in flagranza per il reato di interferenze illecite nella vita privata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando di Trieste. All'uomo è stato contestato anche il reato di detenzione di materiale pedopornografico e per questo l'autorità giudiziaria ne ha disposto l'allontanamento da casa.