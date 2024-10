VENEZIA, 25 OTT - Filippo Turetta piange in aula. "E' difficile in questo momento - dice rispondendo all'avvocato di parte civile Nicodemo Gentile -. Volevo tornare assieme a lei, soffrivo molto e provavo risentimento verso di lei. Avevo rabbia perché soffrivo di questa cosa, e questo mi ha sconvolto". "Volevo che il nostro destino fosse lo stesso per entrambi e quindi... io penso sia questa la verità - ha aggiunto -. In macchina abbiamo litigato perché volevo tornare insieme, così come avevo fatto nei giorni precedenti, anche in chat".