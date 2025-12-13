Filippine, due nostri pescherecci attaccati dalle navi cinesi

ROMA, 13 DIC - La guardia costiera filippina ha dichiarato che tre pescatori filippini sono rimasti feriti e due pescherecci hanno subito "danni significativi" quando le navi della guardia costiera cinese hanno sparato con idranti in una secca contesa nel Mar Cinese meridionale. Lo riporta la Reuters sul suo sito. La guardia costiera di Manila ha dichiarato che venerdì circa due dozzine di pescherecci filippini nei pressi di Sabina Shoal sono stati presi di mira con cannoni ad acqua e manovre di blocco. Una piccola imbarcazione della guardia costiera cinese ha anche tagliato le cime di ancoraggio di diverse imbarcazioni filippine, mettendo in pericolo i loro equipaggi, ha affermato.