File pedopornografici, ex parroco condannato a 2 anni e 8 mesi a Brescia

BRESCIA, 06 FEB - Due anni e otto mesi di reclusione: è la condanna inflitta dal gip di Brescia a don Jordan Coraglia, ex parroco di Castelcovati (Brescia), riconosciuto colpevole di detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo era stato trovato in possesso di circa 1.500 file, tra immagini e video, raffiguranti minorenni. L'arresto risale a maggio 2025. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il sacerdote aveva ammesso le proprie responsabilità. Le indagini erano partite da un altro filone investigativo che aveva già coinvolto un medico di Torino e hanno portato gli inquirenti ad analizzare il telefono dell'ex parroco. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, don Coraglia avrebbe utilizzato schede sim straniere intestate a persone sconosciute per cercare di evitare i controlli e rendere più difficile la sua identificazione. Nel frattempo il sacerdote è stato sospeso dal ministero dalla Curia di competenza.

BRESCIA

