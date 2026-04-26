Figlio Segre, non so se ci sono le condizioni per tenere tessera Anpi

MILANO, 26 APR - "Non so se ci sono le condizioni per tenere la tessera dell'Anpi": è quanto ha detto all'ANSA Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, che ieri ha sfilato al corteo del 25 aprile a Milano insieme alla Brigata Ebraica con lo striscione di 'Sinistra per Israele'. Belli Paci non è d'accordo con le accuse rivolte all'Anpi dal presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Maghnagi, ma è comunque convinto che "i commenti del presidente Pagliarulo siano inaccettabili. E' inaccettabile dare la colpa di quanto è successo a chi l'ha subito. Questa non è l'Anpi a cui sono iscritto e di cui sarei dirigente".