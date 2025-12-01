Figlio donna uccisa, lui mi ha scritto 'ti faccio dispetto'

PERUGIA, 01 DIC - "Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto" è il messaggio che Antonio Iacobellis ha inviato ad Andrea, il figlio di Stefania Terrosi uccisa a Pò Bandino di Città della Pieve, prima di suicidarsi. A riferirlo è stato il giovane al Messaggero. Andrea, 35 anni, ha ricostruito la mattinata di sabato. "Mi ha mandato - ha detto al quotidiano - tre messaggi in fila. In uno mi ha detto 'me ne vado e porto con me mamma'. Erano le 11.15. Non li ho visti subito. Mi trovavo in garage e il telefonino non aveva campo. Quando sono salito in casa ho trovato la mia compagna terrorizzata. I messaggi erano arrivati anche a lei. Da quello che ho ricostruito, oltre al suo amico, li ha mandati anche alla figlia e a dei parenti a Bari. Sono subito andato a casa di mamma, c'erano già i carabinieri. Ho dato loro le chiavi per entrare. No, io li dentro non ci ho messo piede". Il figlio della donna ha spiegato che con l'ex sottufficiale dell'Aeronautica, "non c'erano più rapporti negli ultimi mesi". "Semplicemente - ha aggiunto - avevamo una visione diversa della vita. Mamma mi ha raccontato di una discussione avvenuta il 18 novembre. Lei gli aveva detto che era meglio prendersi una periodo di riflessione, di allontanarsi. Lui è rimasto sempre lì".