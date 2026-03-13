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Figlio di un boss dei Casamonica arrestato su un pullman a Milano

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MILANO, 13 MAR - Consilio Casamonica, figlio 35enne di un esponente di spicco del noto clan sinti laziale recentemente scomparso, è stato arrestato a Milano durante un controllo della Polizia Locale a bordo di un pullman di linea. È successo nel primo pomeriggio alla stazione dei pullman di Lampugnano, dove gli agenti sono stati chiamati per un uomo in stato di alterazione che urlava e minacciava le persone alla fermata di un Flixbus. Quando la Locale è arrivata nella piazzola ha trovato i passeggeri a terra, spaventati, e Casamonica sul mezzo. I vigili sono saliti e, secondo quanto riferito dal comando di Palazzo Beccaria, lui prima si è rifiutato di esibire i documenti e poi ha colpito gli agenti con un calcio e un pugno, finendo poi per essere immobilizzato e arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

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