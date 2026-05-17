Figlio di Abu Mazen nel comitato centrale di Fatah, boom voti per Barghouti

(ANSA-AFP) - RAMALLAH, 17 MAG - Yasser Mazen, il figlio maggiore del presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen, è stato eletto nel potente comitato centrale di Fatah, secondo i risultati preliminari resi noti oggi. La votazione si è svolta al termine dell'VIII Congresso Generale del movimento nazionalista, un evento tenutosi simultaneamente a Ramallah, Gaza, Il Cairo e Beirut. Yasser, 64 anni, uomo d'affari che gestisce diverse aziende nei Territori Palestinesi, risiede per la maggior parte del tempo in Canada. Il suo ingresso sulla scena politica risale a cinque anni fa, quando fu nominato 'rappresentante speciale' dal padre. Secondo i risultati preliminari pubblicati nella notte e visionati dall'Afp, Marwan Barghouti, figura di spicco del movimento e detenuto in Israele dal 2002, non solo ha mantenuto il suo seggio nell'organo direttivo, ma ha anche ottenuto il maggior numero di voti. Anche la vecchia guardia ha mantenuto il proprio posto: è il caso di Hussein al-Sheikh, vicepresidente dell'Autorità Palestinese e dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp); Mahmoud al-Aloul, vicepresidente di Fatah; l'ex segretario generale Jibril Rajoub; e l'ex capo dei servizi segreti Tawfik al-Tirawi. Tra i nuovi membri eletti del comitato figura il capo dei servizi segreti palestinesi, Majed Faraj. Al suo fianco c'è Zakaria Zubeidi, 50 anni, leader delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Fatah, nel campo profughi di Jenin. Zubeidi è stato rilasciato da una prigione israeliana nell'ambito di un accordo di scambio di prigionieri raggiunto lo scorso anno tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Inoltre, due donne siedono ora nel comitato direttivo: la governatrice di Ramallah, che partecipa per la prima volta, e una seconda donna che è stata rieletta. La dirigenza del congresso ha riportato un'affluenza alle urne del 94,64%, con un totale di 2.507 votanti. (ANSA-AFP).