Giornale di Brescia
Italia e Estero

Fico nomina la giunta regionale della Campania

NAPOLI, 31 DIC - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova giunta. E' composta da dieci assessori, tra cui quattro donne. Il vicepresidente è Mario Casillo del Pd. Oltre alla vicepresidenza, Casillo ha deleghe ai trasporti e alla mobilità. In giunta per il Pd anche Vincenzo Cuomo con delega al governo del territorio e patrimonio, mentre Andrea Morniroli sarà assessore alle politiche sociali e alla scuola. L'ex vicepresidente di De Luca, Fulvio Bonavitacola, è assessore alle attività produttive e sviluppo economico, mentre dal M5s viene l'assessora Claudia Pecoraro, attuale consigliere comunale a Salerno, con le deleghe per ambiente, politiche abitative e pari opportunità. Per il Psi, è assessore il segretario nazionale Vincenzo Maraio con deleghe a turismo, promozione del territorio, transizione digitale. La renziana Angelica Saggese è assessora al lavoro, e formazione, mentre per la lista di Fico entra in campo come assessore Ninni Cutaia, che vanta un lungo curriculum nelle attività culturali: è stato dirigente del Mibact, ha guidato il teatro Mercadante di Napoli e il Teatro di Roma, è stato commissario del Maggio musicale fiorentino. Per Cutaia la delega a cultura, eventi e personale. Per Avs nominata assessora Fiorella Zabatta, con deleghe: politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali. Per Noi di Centro, il partito di Mastella, entra in giunta Maria Carmela Serluca all'agricoltura. Fico riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei.

Argomenti
NAPOLI

