Fico, conclusa relazione commissione su Domenico, al vaglio del ministro

NAPOLI, 27 FEB - "Io ho attivato nell'immediato tutti i poteri previsti per controllare, vigilare e comprendere cosa fosse successo. La Commissione che ho individuato ha concluso una relazione che è al vaglio anche del ministro, che dovrà poi fare anche la relazione con i propri ispettori e poi vedremo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in relazione alla morte del piccolo Domenico a seguito di un trapianto di un cuore danneggiato, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania. A chi ha chiesto se ritenesse opportuno 'un gesto' da parte dei vertici del Monaldi, Fico ha risposto: "Prima di definire il tutto, vorrei chiudere definitivamente l'istruttoria da parte della direzione generale Salute della Regione Campania e aspettare anche quella del ministero, poi la magistratura farà il proprio corso".

NAPOLI

