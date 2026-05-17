Fico a Ercolano con Nova, 'programma radicale per rilanciare area progressista'

ERCOLANO, 17 MAG - "Abbiamo lanciato una due giorni che per noi è assolutamente fondamentale: si avanzano proposte importanti e tutta la cittadinanza può partecipare. Ciò che farà davvero cambiare passo al M5s, al centrosinistra e all'area progressista è un programma radicale, al passo con le esigenze delle persone". Parla con convinzione nella tappa a Ercolano di Nova, il presidente della Regione Campania Roberto Fico. "Dobbiamo inserire nel programma proposte significative e concrete, capaci di coinvolgere i cittadini, che devono essere parte attiva nella costruzione", spiega per poi chiarire: "Non c'è dubbio che uno dei valori da affermare sia quello della sanità pubblica, fino in fondo: una sanità nazionale e regionale che deve cambiare passo, perché per troppi anni è stata definanziata e attaccata. Dobbiamo migliorare su questo. Per il fronte progressista questo deve essere un punto centrale, così come la scuola pubblica".