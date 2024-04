Fiamme nel parco nazionale del Val Grande, in azione un Canadair

VERBANIA, 30 APR - Un incendio di vegetazione è scoppiato in una faggeta nel parco nazionale Val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola, nell'area attorno all'alpe Busarasca a circa 1.500 metri di quota. L'allarme è stato dato da un escursionista, che ha notato del fumo. Per contenere le fiamme è stato necessario l'intervento di un Canadair, di un elicottero Erickson s-64 della flotta antincendio nazionale e di un elicottero regionale in convenzione con l'antincendio boschivo. I lanci di acqua hanno permesso di proteggere le baite, mentre il fuoco si è esteso verso nord, in una fascia altimetrica dove è presente neve. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Non è ancora stata quantificata con precisione l'estensione delle zone di pascolo e vegetazione bruciate. Dai primi accertamenti sembra che l'incendio si sarebbe innescato per azione umana, probabilmente colposa anche se, al momento, non è esclusa l'ipotesi del dolo.