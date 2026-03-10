Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fiamme in un appartamento a Civitavecchia, morta una donna

AA

ROMA, 10 MAR - E' una donna di 43 anni la persona morta nell'incendio divampato nel pomeriggio in un appartamento a Civitavecchia, sul litorale vicino Roma. Tratte in salvo tre persone che si trovavano nel palazzo, tra cui mamma e figlio di sei anni soccorsi da un carabiniere libero da servizio. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indaga sulla vicenda. Al momento si ipotizza che il rogo sia partito da una presa nella camera da letto dell'appartamento al terzo piano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario