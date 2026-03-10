Fiamme in un appartamento a Civitavecchia, morta una donna

ROMA, 10 MAR - E' una donna di 43 anni la persona morta nell'incendio divampato nel pomeriggio in un appartamento a Civitavecchia, sul litorale vicino Roma. Tratte in salvo tre persone che si trovavano nel palazzo, tra cui mamma e figlio di sei anni soccorsi da un carabiniere libero da servizio. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indaga sulla vicenda. Al momento si ipotizza che il rogo sia partito da una presa nella camera da letto dell'appartamento al terzo piano.