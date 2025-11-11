Giornale di Brescia
Abbonati
Fiamme in stabile occupato a Roma, uomo si lancia da finestra

Incendio in uno stabile occupato in Via Cesare Tallone a Tor Cervara Roma 11 novembre 2025 ANSA/FABIO CIMAGLIA
ROMA, 11 NOV - Fiamme stamattina in un'edificio occupato in via Cesare Tallone, in zona Collatina, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Una colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza, si è sollevata sulla zona. Uno degli occupanti per sfuggire alle fiamme si è lanciato dal secondo piano. E' stato trasportato in ospedale in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. Da chiarire le cause dell'incendio.

Argomenti
ROMA

