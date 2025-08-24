Giornale di Brescia
Fiamme in sito nucleare russo dopo drone ucraino abbattuto

epa11595173 The Kursk Nuclear Power Plant (NPP) on the Kurchatov Reservoir in Kurchatov, Kursk region, Russia, 09 September 2024. Entry into the city of Kurchatov in the Kursk region, where the Kursk NPP is located, is restricted due to an ongoing counter-terrorism operation, as announced on social media by Kursk regional acting governor Alexey Smirnov. Fighting with the Ukrainian Armed Forces has been ongoing in the Kursk Region since early August 2024. EPA/STRINGER
MOSCA, 24 AGO - Un incendio è scoppiato nella notte in una centrale nucleare russa dopo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto un drone ucraino, secondo quanto riferito dal sito stesso. Il "dispositivo è esploso" al momento dell'impatto con la centrale nucleare di Kursk (ovest), provocando un incendio che "è stato domato dai vigili del fuoco", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. Non sono state segnalate vittime o feriti, ma la capacità della centrale è stata ridotta. "Il livello di radioattività nel sito della centrale nucleare di Kursk e nell'area circostante non è cambiato e corrisponde ai valori naturali", prosegue la nota.

