Fiamme in condominio 82 evacuati a Piombino, cinque intossicati

PIOMBINO (LIVORNO), 08 GEN - Per un incendio nel pomeriggio in un condominio a Piombino (Livorno) sono state evacuate 82 persone, fra cui cinque intossicati che secondo i pompieri sarebbero lievi e che hanno ricevuto soccorso sanitario. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiume per un rogo scaturito da masserizie depositate in un locale condominiale al piano terra. A causa del fumo e del calore sprigionato dall'incendio - fumi che hanno invaso le scale - sono stati evacuati 19 appartamenti. Ora il Comune sta provvedendo a trovare un luogo di ricovero per le famiglie allontanate dalle loro abitazioni. L'intervento è stato fatto in modalità maxi-emergenza. Sul posto sono stati fatti convergere quattro mezzi dei pompieri, cinque ambulanze da Donoratico, Piombino, Suvereto, San Vincenzo, l'elisoccorso Pegaso 2, la polizia di Stato e la polizia municipale. Gli intossicati sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale.