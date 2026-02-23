Fiammata in azienda farmaceutica, tre operai feriti, uno è grave

AGRATE BRIANZA, 23 FEB - Tre operai sono rimasti feriti nel tardo pomeriggio di oggi a causa di una fiammata all'interno della Frau Pharma, un'azienda farmaceutica di Agrate Brianza (Monza), specializzata nella ricerca e nello sviluppo sperimentale. Il più giovane, un ragazzo di 19 anni, si trova ora ricoverato in condizioni critiche al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, con ustioni sul 50% del corpo. I suoi due colleghi, rispettivamente di 31 e 44 anni, sono stati trasportati in condizioni meno serie all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi. Secondo quanto emerso fino ad ora, i tre uomini sono dipendenti di una ditta esterna di pulizie e sono stati investiti da una improvvisa fiammata mentre stavano utilizzando un macchinario aspiratore di liquidi. Si ipotizza che l'evento possa essere stato innescato da una reazione chimica tra le sostanze presenti nei laboratori e l'apparecchiatura in uso durante le operazioni di manutenzione. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza e il 118. Per sicurezza, visti i materiali trattati dall'azienda, è intervenuto anche il nucleo speciale Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano per la messa in sicurezza dell'area. I carabinieri di Agrate e i tecnici dell'Ats sono ancora impegnati nei rilievi per chiarire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità in merito alle norme sulla sicurezza sul lavoro.