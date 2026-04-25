Fiaccolata per Loredana a Vignale, il fratello Roberto 'ergastolo per Silvio'

VIGNALE MONFERRATO, 25 APR - Una fiaccolata a Vignale Monferrato (Alessandria) si è svolta ieri sera per ricordare Loredana, la 53enne uccisa in strada lo scorso 20 aprile dall'ex compagno. Il fratello, Roberto Ferrara, ha descritto la donna come "una brava persona, sempre sorridente e mai musona". "Non ha mai fatto male a nessuno - ha aggiunto - e tutta la sua vita è sempre stata per la figlia, Greta. Quando succedono cose come queste non si cosa dire, tutto salta e non si sa come ritornare alla normalità di prima". Per il delitto è stato portato in carcere Silvio Gambetta, 57 anni. "Almeno potrebbe esserci l'ergastolo", ha commentato Roberto Ferrara riferendosi alla contestazione del reato di femminicidio. "Non so dire - ha ancora affermato - cosa gli sia passato per la testa il 20 aprile. Loredana stava bene da sola e l'ho vista serena ancora qualche giorno prima, durante una colazione con lei al bar. Poi solo il buio". Da Roberto sono arrivate anche parole di critica verso le tante persone che sono intervenute sui social. La fiaccolata è stata promossa dal Club Unesco, lo stesso per cui Loredana - appassionata di corse come Gambetta - aveva partecipato, a dicembre, alla Staffetta della Pace. Vi hanno preso parte il sindaco di Vignale, Ernesta Corona, i primi cittadini di altri Comuni della zona, rappresentanti di associazioni. Era presente anche Greta, che dopo la separazione era andata a vivere con il padre in Veneto ma aveva conservato ottimi rapporti con la mamma.