Fiaccolata a Torino, bruciati cartelli raffiguranti bandiere Nato e Europa

TORINO, 24 APR - In Piazza Castello a Torino, dove è giunta la fiaccolata istituzionale del 25 aprile, dopo gli interventi previsti dal programma sono saliti sul palco i manifestanti appartenenti agli spezzoni 'Partigiani della Pace' e 'Torino è Partigiana', che vede la partecipazione di studenti universitari e medi, del coordinamento Torino per Gaza, degli autonomi di Askatasuna e di attivisti No Tav. Non si sono registrate tensioni, ma sono stati dati alle fiamme due cartelli raffiguranti la rosa dei venti bianca su campo blu della Nato e la bandiera dell'Europa. Intanto un gruppo si è arrampicato sulla facciata di Palazzo Madama usando le impalcature presenti per dei lavori in corso. I manifestanti saliti sull'edificio hanno esposto una enorme bandiera palestinese, accesso numerose torce rosse da segnalazione, e sventolato la bandiera di Autonomia Contropotere, area politica di riferimento del centro sociale Askatasuna sgomberato il 18 dicembre scorso. Alla fiaccolata, che era partita da piazza Arbarello, hanno partecipato alcune migliaia di persone. Ora sono in corso gli interventi dei collettivi appartenenti ai diversi spezzoni: all'arrivo degli spezzoni sociali, la piazza ha intonato 'Bella Ciao'.