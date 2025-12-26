Fiaccolata a Natale per i migranti a Trieste

TRIESTE, 26 DIC - Una fiaccolata contro l'indifferenza e per il diritto all'accoglienza, dal titolo "Luce tra gli ultimi. Un Natale in cammino", alla quale hanno partecipato oltre 150 persone, si è svolta ieri sera, nel giorno di Natale, promossa dal costituendo coordinamento regionale della rete di persone e realtà del Terzo Settore dopo la morte di quattro migranti nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia tra Udine e Pordenone. "Non possiamo girarci dall'altra parte. È da qui che nasce l'iniziativa: dal rifiuto della cultura dell'indifferenza e dalla volontà di riportare al centro, proprio nel giorno simbolo della solidarietà, il tema dei diritti negati, delle disuguaglianze e delle condizioni di vita delle persone migranti e richiedenti asilo arrivate in città", hanno spiegato l'Ics (Consorzio italiano di solidarietà) di Gianfranco Schiavone e il Centro Balducci di Zugliano presieduto da don Paolo Iannaccone. Il corteo, sotto una bora sferzante, è partito da una zona vicina alla Stazione ferroviaria ed è giunto fino in piazza Unità per concludersi Il percorso si è concluso in piazza Libertà, con una cena condivisa con persone migranti. Sono stati dunque distribuiti pasti caldi e coperte. Durante la manifestazione, in piazza Oberdan gli aderenti alla Rete degli studenti medi si sono seduti a terra togliendosi cappotti e giubbotti per un minuto per capire il freddo che provano i migranti.