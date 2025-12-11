Giornale di Brescia
Italia e Estero

FI, se la Lega non vota dl Ucraina problema politico serio

AA

ROMA, 11 DIC - "Abbiamo sempre detto che secondo noi il provvedimento va approvato entro fine anno nell'ambito degli accordi internazionali ed europei". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di FI, con Affaritaliani commenta la richiesta della Lega di attendere gli sviluppi del piano Usa per l'Ucraina prima di approvare il nuovo decreto che rifinanzia l'invio di armi per il 2026 a Kiev. Alla domanda se si aprisse un problema politico nel governo e nella maggioranza qualora i ministri della Lega si astenessero in Cdm e poi anche i leghisti in Parlamento, Nevi risponde: "Sarebbe certamente un serio problema politico, non ci sono dubbi".

Argomenti
ROMA

