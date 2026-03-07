Fi rilancia 'per Milano candidato sindaco civico', il no degli alleati

MILANO, 07 MAR - Forza Italia rilancia sul profilo di un civico come candidato sindaco di Milano e all'incontro 'Milano, una storia che riparte', la presidente della consulta nazionale azzurra, nonché ultima sindaca di centrodestra della città, spiega che fra i trenta "illustri" relatori in sala "c'è il candidato sindaco di Forza Italia". Se questo da un lato ha scatenato la curiosità dei cronisti, che hanno iniziato ad incalzare alcuni degli ospiti fra cui rettori ed ex rettori, dall'altro ha innescato un coro di no dagli altri partiti della coalizione. "Personalmente credo che quello di Maurizio Lupi sia il nome migliore. Ovviamente noi vediamo con molto favore la sua candidatura, ma il punto è che non possiamo tutte le volte invocare un cambio di passo a Milano e poi la politica fare un passo indietro. Stavolta la politica faccia un passo in avanti, indipendentemente da no" è convinta la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini. Frena anche la Lega che con il segretario provinciale Samuele Piscina si augura che questo sia "solo un maldestro tentativo di gettare la palla avanti". "Non serve il candidato sindaco di Forza Italia, ma il candidato sindaco della coalizione" ha aggiunto ricordando che "appena quattro anni fa il candidato sindaco della coalizione era proprio espressione di Forza Italia e, purtroppo, la competizione elettorale non è andata esattamente nel migliore dei modi". E anche secondo il capogruppo a Palazzo Marino di FdI Riccardo Truppo, "il candidato sindaco può certamente essere un civico ma non l'ha prescritto il medico, non è condizione necessaria e sufficiente". "Assisteremo al solito balletto tra pochi per il nome da candidare" prevede il capogruppo in Regione Lombardia del Pd Pierfrancesco Majorino, che rilancia sulle primarie del centrosinistra.