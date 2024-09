FI, proroga sconti fisco per impatriati, anche per sportivi

ROMA, 16 SET - Prorogare, fino al 2027, la detassazione al 50% delle imposte prevista per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia compresi gli sportivi che stipulino un contratto con una squadra italiana entro la stessa data. E' quanto chiede FI in un emendamento al decreto omnibus in discussione in Senato. La proposta di modifica, sottolinea Dario Damiani, l'azzurro capogruppo in commissione Bilancio a Palazzo Madama che ha firmato l'emendamento "punta a prorogare una misura già esistente che riguarda l'agevolazione per incentivare tutti i lavoratori che stabiliscono la residenza nel nostro Paese come anche gli sportivi".