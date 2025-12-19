Giornale di Brescia
FI, pronti ad aggregare Azione se ci sono le condizioni

ROMA, 19 DIC - "Il candidato premier dipenderà dalla legge elettorale. Noi preferiremmo che restasse la storica regola che il partito della coalizione che prende più voti indica il capo del governo". Lo ha detto il portavoce di FI Raffaele Nevi ad Affaritaliani. Un possibile allargamento di Forza Italia, in vista delle politiche? "Noi siamo aperti a tutti quelli che vogliono aggiungersi e che condividono i nostri valori. Riteniamo da tempo che serva una razionalizzazione dell'offerta politica. Forza Italia cresce quotidianamente come iscritti e adesioni anche di consiglieri comunali, provinciali e regionali in ogni parte d'Italia e per il voto delle Politiche siamo aperti al 100% ad aggregare chi condivide i nostri valori, compresa Azione se ci fossero le condizioni", ha risposto.

