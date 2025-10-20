FI, no agli aumenti sugli affitti brevi, noi non informati

ROMA, 20 OTT - "L'aumento della tassazione sugli affitti brevi è una scelta profondamente sbagliata". Lo afferma il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi interpellato su una delle misure contenute nella bozza della manovra, che porta la cedolare secca al 26% anche per chi destina all'uso turistico una sola abitazione. Della norma, peraltro, "non eravamo stati informati, lo abbiamo letto nelle bozze", aggiunge Nevi, sottolineando la totale contrarietà degli azzurri a un intervento che arriva mentre si abbassa dal 33% al 26% il prelievo sui cosiddetti stablecoin: "Non ci sembra equo equiparare la casa al trading sulle criptovalute".