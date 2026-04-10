FI, dai Berlusconi fiducia a Tajani, visione unitaria per il rilancio

ROMA, 10 APR - "L'incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità". Lo si legge in una nota di FI. "Dopo un'ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel Segretario l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia - aggiunge il comunicato -. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All'incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino".